"Высший надзор и защита госинтересов" - основные функции прокуроров озвучили в Генпрокуратуре

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Чем будут заниматься казахстанские прокуроры, рассказал заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев. По его словам, основные функции надзорного органа заключаются в осуществлении высшего надзора, в уголовном преследовании от имени государства и представление интересов государства в суде, передает BaigeNews.kz.

"Законопроект разработан в соответствии со статьей 83 Конституции. Деятельность прокуратуры по новой редакции настоящей статьи регулируется Конституционным законом. В этой статье Конституции также закреплены основные функции прокуратуры. Это осуществление высшего надзора и уголовного преследования от имени государства и представление интересов государства в суде", - сообщил он.

Высший надзор и представление интересов государства в суде осуществляются в пределах и формах, установленных законом, отметил Чиндалиев. По его словам, законопроектом закрепляются три формы высшего надзора: это проведение проверок, анализ состояния законности, оценка вступивших в силу актов.

"Проверку будем проводить по поручению президента, Генерального прокурора и решению прокуроров областей и районов. Прокуроры области и района могут назначить проверку только по следующим четырем основаниям: права людей, которые не могут защитить себя (дети, пожилые люди, инвалиды), для защиты прав неограниченного круга лиц, если необходимо предотвратить последствия для жизни и здоровья человека, безопасности страны, по факту вмешательства в работу индивидуального предпринимателя со стороны государственных органов", - сообщил заместитель Гепрокурора.

Проектом четко предусмотрено, по каким вопросам прокуратура будет рассматривать обращения. Их общее количество - семь. При рассмотрении обращений или при проведении проверки прокурор вправе приостановить действия актов и действия должностных лиц до трех рабочих дней. И то, только в случаях, если вред может быть нанесен жизни и здоровью человека, интересам государства.