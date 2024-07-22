Высшее образование за год и аномальный рост числа выпускников: нарушения в вузах выявили в РК

По поручению администрации президента сотрудники Антикора проверили деятельность Миннауки, связанную с оборотом бланков дипломов об образовании и присуждением учёных степеней. Выявили отсутствие контроля за движением документов, несовершенство информационных систем, недостаточность госконтроля. Выяснилось, что количество выпускников вузов вдруг выросло в разы, некоторые из них умудрялись окончить университет за год, данные о тысячах обучившихся отсутствуют в базах, передаёт BaigeNews.kz.

С 2021 года вузы наделены правом самостоятельного изготовления и выдачи дипломов о высшем образовании. При этом подлинность диплома подтверждалась наличием записи в НОБД, доступ к которой для внесения сведений и их корректировки был предоставлен 2,6 тысячи работникам вузов. Еще 550 работников были наделены правом генерации QR-кодов для дипломов.

"Неограниченные полномочия сотрудников вузов при отсутствии эффективного контроля за такой деятельностью создали риски для выдачи поддельных дипломов. Лишь при выборочном изучении установлено, что МНВО в рамках проведенного в 19 вузах профилактического контроля установлено 2 733 лица, числящихся в НОБД, но отсутствующих в документах и базах данных вузов. Не исключаются риски, что данные расхождения могут быть связаны с легализацией поддельных дипломов", - сообщили в Антикоре.

Также в НОБД имелась возможность для включения выпускников задним числом, поскольку система этого не запрещала и не предусматривала функцию прикрепления документов.

"Путем направления запросов в учебные заведения установлено 1 143 диплома, выдача которых не подтверждена (1 028 – работники сферы образования, 78 – здравоохранения, 31 – квазигосударственного сектора, 6 – госслужащие). Установлен аномальный двукратный рост количества выпускников в 10 вузах (2020 год – 24 113, 2021 год – 45 947, 2022 год – 49 604), а в отдельных из них – в четыре раза (если в 2020 году в "Шымкентском университете" было выпущено 2 002 студента, то в 2021 году – 8 213). Риски выявлены также в процедурах выдачи дипломов докторов философии (PhD) и докторов по профилю (PD). МНВО самостоятельно осуществляло закуп, заполнение, регистрацию и выдачу бланков дипломов", - сообщили в ведомстве.

Порядок учёта и хранения бланков не был регламентирован, регистрация выданных дипломов осуществлялась в бумажном журнале произвольной формы. Контроль за движением бланков и персональная ответственность за их сохранность ни на кого не были возложены.

В ходе анализа в МНВО не обнаружены сведения о местонахождении порядка 50 бланков дипломов, а также о выдаче 10 дипломов, не отраженных в приказах о присуждении ученых степеней и актах списания бланков.