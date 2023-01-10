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instagram.com/qaragandy_tjd Вчера, 22:31
396
Вчера, 22:31
396
Фото: instagram.com/qaragandy_tjd

Высотка горит в Караганде, жильцов эвакуируют

В Караганде горит 16-этажный дом на проспекте Республики. Жильцов эвакуируют спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС предполагают, что в одной из квартир высотки на восьмом этаже произошёл взрыв газа. Сейчас из окон дома видно пламя.

Всего в доме 127 квартир.

"Силами спасателей проводится эвакуация людей. В подъезде сильное задымление. На месте силы и средства ДЧС Карагандинской области, оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, всего 50 человек личного состава и 12 единиц техники", - уточнили в ДЧС.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қарағанды Облысы Тжд (@qaragandy_tjd)

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#Караганда #происшествия #взрыв #газ
BaigeNews.kz
Вчера, 22:31
396
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