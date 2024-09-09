Высокопоставленных полицейских задержали в Шымкенте

В Шымкенте, по данным СМИ, сотрудники Комитета нацбезопасности задержали начальника Управления финансового обеспечения департамента полиции и его подчинённого. Стражей порядка подозревают в хищении бюджетных денег. Инцидент прокомментировали в МВД, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. По поручению министра внутренних дел департаментом собственной безопасности начата служебная проверка, по итогам которой будут приняты строгие меры и виновные понесут наказание в соответствии с законом. МВД занимает принципиальную позицию по нетерпимости к любым правонарушениям", - сообщили в пресс-службе ведомства.