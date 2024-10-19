Высокопоставленные полицейские лишились должностей в Алматинской области

На фоне расследования резонансного дела об убийстве подростка в Талгаре в департаменте полиции Алматинской области начались кадровые перестановки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Приказом главы МВД освобождены от занимаемых должностей: первый заместитель начальника Департамента полиции (ДП) Алматинской области Серик Шалхаров; начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов; начальник управления по противодействию экстремизму ДП области Улан Байтаков; начальник управления криминальной полиции ДП области Руслан Смагулов; начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров", — говорится в сообщении.

Кроме того, министр внутренних дел Ержан Саденов на оперативном совещании представил личному составу вновь назначенного руководителя ДП. По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел, начальником департамента полиции Алматинской области назначен Мейрам Абикеев, который ранее занимал должность заместителя начальника ДП СКО. Первым заместителем начальника департамента назначен Багдат Ашимов.

Ранее Генеральный прокурор Казахстана подписал приказ об увольнении зампрокурора Алматинской области и прокурора Талгарского района. Также освобождён от должности руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.

Напомним, громкие увольнения в Алматинской области последовали на фоне расследования резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Изначально в уголовном деле было семь фигурантов, позже сообщили о задержании ещё троих подозреваемых. Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль. Позже первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.