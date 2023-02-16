open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Высокопоставленного сотрудника МЧС задержали за взятку в Атырау
BaigeNews.kz Сегодня, 03:11
114
Сегодня, 03:11
114
Фото: BaigeNews.kz

Высокопоставленного сотрудника МЧС задержали за взятку в Атырау

По подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК по Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Ведётся досудебное расследование по статье 366 УК РК (Получение взятки), сообщил врио руководителя местной Антикоррупционной службы Ерулан Сериккалиев. 

По его словам, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного не применена в связи с признанием вины, а более подробная информация будет предоставлена позже.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Коррупция #взятка #МЧС РК #Атырау
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:11
114
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх