Высокопоставленного сотрудника МЧС задержали за взятку в Атырау

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По подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК по Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Ведётся досудебное расследование по статье 366 УК РК (Получение взятки), сообщил врио руководителя местной Антикоррупционной службы Ерулан Сериккалиев.

По его словам, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного не применена в связи с признанием вины, а более подробная информация будет предоставлена позже.