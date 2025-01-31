Высокопоставленного полицейского подозревают в пытках в Жамбылской области
Сотрудник полиции задержан.
Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
135Фото: baigenews.kz
Прокуроры в Жамбылской области начали досудебное расследование по факту пыток, передаёт BaigeNews.kz.
29 января в ходе проверки соблюдения конституционных прав граждан с помощью камер видеонаблюдения прокуроры выявили факт пытки со стороны заместителя начальника отдела полиции Турар Рыскуловского района в отношении подозреваемого по уголовному делу.
По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 146 УК РК (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки).
Сотрудник полиции задержан и водворён в изолятор временного содержания.
В прокуратуре отметили, что за совершение пыток предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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