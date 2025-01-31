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Высокопоставленного полицейского подозревают в пытках в Жамбылской области

Сотрудник полиции задержан.

Сегодня, 17:05
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: baigenews.kz

Прокуроры в Жамбылской области начали досудебное расследование по факту пыток, передаёт BaigeNews.kz
 
29 января в ходе проверки соблюдения конституционных прав граждан с помощью камер видеонаблюдения прокуроры выявили факт пытки со стороны заместителя начальника отдела полиции Турар Рыскуловского района в отношении подозреваемого по уголовному делу. 

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 146 УК РК (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки). 

Сотрудник полиции задержан и водворён в изолятор временного содержания.

В прокуратуре отметили, что за совершение пыток предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

 

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