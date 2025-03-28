В сети появилось видео, на котором иностранец делится впечатлениями о сервисе в Казахстане. Он остановился в люксовом отеле столицы, где его встретили сотрудники, свободно говорящие на английском языке. Гостя сопровели в номер, где он провел короткий обзор, отмечая высокий уровень обслуживания, передаёт BaigeNews.kz.

В описании к публикации подчеркивается, что качественный сервис – это лицо страны, и Казахстан должен стремиться к развитию культуры общения и профессионализма.

Пользователи соцсетей с гордостью отреагировали на видео, отмечая заслуги сотрудников отеля:

"Когда вижу такое – гордость берет за наших казахстанцев!";

"Вот оно – молодое, грамотное поколение! Пусть весь мир знает, что наша культура и гостеприимство на высоте!".

Многие отметили, что такие примеры мотивируют изучать языки и совершенствовать сферу сервиса в Казахстане.