  • 28 Марта, 15:24
  • BAIGENEWS

Высокий уровень сервиса в Казахстане впечатлил иностранного гостя

Иностранец восхитился сервисом в Казахстане.

Сегодня, 14:11
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 14:11
Сегодня, 14:11
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Фото: Unsplash

В сети появилось видео, на котором иностранец делится впечатлениями о сервисе в Казахстане. Он остановился в люксовом отеле столицы, где его встретили сотрудники, свободно говорящие на английском языке. Гостя сопровели в номер, где он провел короткий обзор, отмечая высокий уровень обслуживания, передаёт BaigeNews.kz.

В описании к публикации подчеркивается, что качественный сервис – это лицо страны, и Казахстан должен стремиться к развитию культуры общения и профессионализма.

Пользователи соцсетей с гордостью отреагировали на видео, отмечая заслуги сотрудников отеля:

  • "Когда вижу такое – гордость берет за наших казахстанцев!";

  • "Вот оно – молодое, грамотное поколение! Пусть весь мир знает, что наша культура и гостеприимство на высоте!".

Многие отметили, что такие примеры мотивируют изучать языки и совершенствовать сферу сервиса в Казахстане.

 
 
 
 
 
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Публикация от 100BAKSOFF KAZAKHSTAN 🇰🇿 (@100baksoff_almaty)

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