Высокий уровень сервиса в Казахстане впечатлил иностранного гостя
Иностранец восхитился сервисом в Казахстане.
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В сети появилось видео, на котором иностранец делится впечатлениями о сервисе в Казахстане. Он остановился в люксовом отеле столицы, где его встретили сотрудники, свободно говорящие на английском языке. Гостя сопровели в номер, где он провел короткий обзор, отмечая высокий уровень обслуживания, передаёт BaigeNews.kz.
В описании к публикации подчеркивается, что качественный сервис – это лицо страны, и Казахстан должен стремиться к развитию культуры общения и профессионализма.
Пользователи соцсетей с гордостью отреагировали на видео, отмечая заслуги сотрудников отеля:
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"Когда вижу такое – гордость берет за наших казахстанцев!";
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"Вот оно – молодое, грамотное поколение! Пусть весь мир знает, что наша культура и гостеприимство на высоте!".
Многие отметили, что такие примеры мотивируют изучать языки и совершенствовать сферу сервиса в Казахстане.
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