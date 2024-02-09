Высокий риск паводков прогнозируют в 12 регионах Казахстана

Больше половины территории Казахстана находится под угрозой паводков. Самый высокий риск наводнений в 12 регионах. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр по ЧС Чингис Аринов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Глава ведомства уточнил, что пока это предварительный прогноз по показателям промерзания почвы. Более детальный "Казгидромет" выпустит на днях.

По итогам командно-штабного учения "Көктем-2024", укреплено почти 50 километров защитных дамб, очищены гидросооружения, каналы и арыки, заготовлены инертные материалы. Большая работа проведена по вывозу снега из населённых пунктов.

К борьбе с паводками готовы порядка 40 тысяч спасателей и 11 тысяч единиц техники.

"В декабре выпало много дождевых осадков. Снега практически не было. Это всё осело на земле, и мы прогнозируем, что будут резкие паводковые явления: в конце февраля – в южных регионах, в начале марта – в северных", - сказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов.

По словам начальника департамента предупреждения МЧС РК Рустама Амрина, к регионам с высоким риском паводков относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Абайская и Улытауская области.

К регионам со средними рисками относятся Жетысуская, Жамбылская и Павлодарская области.

Регионы с минимальными рисками – Мангистауская и Кызылординская области.