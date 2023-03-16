Высокий профессионализм и хорошее оснащение - наблюдатели о подготовке ЦИК РК к выборам в мажилис

В Астане состоялась встреча председателя ЦИК РК Нурлана Абдирова и главы миссии наблюдателей СНГ Леонида Анфимова, передаёт BaigeNews.kz.

"В процессе работы мы постоянно контактировали с работниками Центральной избирательной комиссии и руководством Министерства иностранных дел - обсуждали важные вопросы на повестке дня. После открытия Миссия мы также посетили Генеральную прокуратуру РК, Верховный суд и ряд других уполномоченных органов", - сообщил Анфимов.

Он отметил, что особое внимание уделяли агитационной кампании.

"Наблюдатели от СНГ присутствовали на ряде расширенных семинаров и совещаний по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов. Отмечается высокий профессионализм и подход членов комиссии к подготовке к выборам и хорошее оснащение избирательных участков необходимым. Уже завтра начинают прибывать наши долгосрочные и краткосрочные наблюдатели, которые после получения от штаба миссии необходимых методических материалов и инструкций приступят к выполнению своих функций. Они будут присутствовать при открытии избирательных участков, наблюдать за процессом голосования и процедурой подсчёта голосов", - отметил глава миссии наблюдателей СНГ.