Агентство по защите и развитию конкуренции РК провело анализ состояния конкуренции на рынке мяса птицы, выявив несколько ключевых проблем, которые требуют незамедлительного решения, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из основных выводов стало неравномерное распределение тарифных квот. 90% достаются историческим поставщикам, новым игрокам — лишь 10%. Такая ситуация препятствует развитию здоровой конкуренции и может привести к монополизации сектора.

Согласно результатам анализа, несмотря на рост производства куриного мяса на 12% в 2023 году, казахстанский рынок остаётся импортозависимым на 34%. Проблема заключается в высокой себестоимости продукции, где основную долю (68%) составляют корма, зависимые от колебаний цен на импортные компоненты. Такая зависимость, в свою очередь, увеличивает стоимость продукции и препятствует её доступности для потребителей. Задержки субсидий создают дополнительные финансовые проблемы для производителей и сдерживают расширение производства.

Кроме того, в рамках анализа выявлены факты злоупотребления доминирующим положением в Восточно-Казахстанской и Улытауской областях, где ограничивалась перепродажа товаров и применялись разные цены для разных территорий. Эти действия нарушают принципы конкуренции и приводят к искусственному завышению цен.

Агентство также обнаружило превышение торговых надбавок более 15%, что напрямую влияет на повышение цен для потребителей. В связи с этим направлены обращения в министерство торговли и интеграции для дальнейшего расследования и принятия мер по этим фактам.

В ответ на выявленные проблемы Агентство выработало ряд рекомендаций для уполномоченных органов. Среди предложений — автоматизация процессов оповещения о субсидиях, пересмотр критериев распределения квот, исключение дискриминации участников рынка и усиление контроля за соблюдением сроков предоставления государственной поддержки.

Внедрение этих мер должно способствовать развитию конкуренции на рынке мяса птицы, улучшить финансовую устойчивость производителей и, как результат, сделать продукцию более доступной для казахстанских потребителей.