При формировании Единого реестра отечественных товаропроизводителей (ОТП) в Министерстве промышленности и строительства намерены внедрить инструмент цифровой верификации данных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

В контексте оценки устойчивости предприятия механизм позволяет провести анализ информации ОТП с использованием технологий машинного обучения. Он способен изучить большой объем данных, предоставленных заявителем и государственными информационными системами. Это данные по различным договорам, балансовая ведомость, детали производственных и технологических операций, наличие лицензий, сертификатов и др.

"Для обучения модели используются различные показатели, которые могут влиять на результат Цифровой верификации в зависимости от их "веса". В результате Цифровая верификация определяет вероятность "Отечественного товаропроизводителя" по трем категориям (низкая, средняя и высокая). В итоге, такой механизм, исключающий человеческий фактор, позволяет подтвердить, что деятельность предприятия имеет производственные признаки", — отметил на заседании Правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

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