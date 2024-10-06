Высокая явка и приподнятое настроение – депутат Азат Перуашев о референдуме
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Депутат мажилиса Азат Перуашев прокомментировал проведение республиканского референдума по строительству АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Азат Перуашев отметил, что партия "Ак жол" не смогла наблюдать за процессом. По его словам, это произошло из-за изменений в законодательстве, о которых они не были проинформированы.
"Когда наши коллеги на местах хотели зарегистрироваться в качестве наблюдателей, выяснилось, что в июле Центральная избирательная комиссия своим приказом ввела требование о необходимости аккредитации наблюдателей от партий. Ранее такого условия не существовало. Мы не знали об этом изменении, и это наша ошибка", – признал Перуашев.
В результате партия не смогла своевременно подать заявку на аккредитацию и направить своих наблюдателей.
Депутат отметил, что, несмотря на отсутствие своих наблюдателей, он смог составить личное впечатление о проведении референдума. По его словам, организация была на высоком уровне, участки были хорошо подготовлены, а наблюдатели от специализированных НПО присутствовали на всех участках.
"Настроение у людей было хорошее, даже приподнятое. Это важно, так как речь идет о будущем нашей энергетики и экономики", – добавил он.
Перуашев подчеркнул, что референдум имеет большое значение для определения направления в области энергетических технологий и ядерной энергетики в Казахстане. Он отметил, что решения по этим вопросам принимает народ, а не правительство или министерство энергетики.
"Учитывая, что этот вопрос долго обсуждался, мы видим, что у людей есть понимание его актуальности", – сказал депутат.
Он также поделился своими наблюдениями о явке.
"Я прибыл на участок в 8 утра, и с раннего утра была хорошая явка. Я очень надеялся, что референдум состоится с явкой под 60%. И на данный момент ситуация превзошла мои ожидания. Я думаю, она будет больше 60%", – заключил Перуашев, отметив, что это говорит о том, что граждане осознали важность своего участия и проявили активную гражданскую позицию.
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