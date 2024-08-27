Высокая цена или низкое качество: Сколько стоит собрать ребенка к школе в Астане?

До 1 сентября осталось несколько дней. Поэтому уже сейчас можно проанализировать, во сколько родителям обошлись сборы своих детей к школе? Скажем сразу - кошельки заметно похудели. Не потому ли, что в основном мы закупаем товары зарубежного производства? Да и можно ли сегодня найти на рынке казахстанскую одежду и канцелярию? Сравниваем цены и качество в специальном репортаже BaigeNews.kz.