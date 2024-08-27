  • 27 Августа, 18:21
  • BAIGENEWS

Высокая цена или низкое качество: Сколько стоит собрать ребенка к школе в Астане?

Сегодня, 18:09
АВТОР
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Марк Брюшко. Сегодня, 18:09
Сегодня, 18:09
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Фото: Марк Брюшко.

До 1 сентября осталось несколько дней. Поэтому уже сейчас можно проанализировать, во сколько родителям обошлись сборы своих детей к школе? Скажем сразу - кошельки заметно похудели. Не потому ли, что в основном мы закупаем товары зарубежного производства? Да и можно ли сегодня найти на рынке казахстанскую одежду и канцелярию? Сравниваем цены и качество в специальном репортаже BaigeNews.kz

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