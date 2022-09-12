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"Высокая смертность от заболеваний в Алматы требует модернизации здравоохранения" - акимат
Об этом заявила заместитель акима Алматы Асем Нусупова на ХXV сессии маслихата по утверждению "Gрограммы развития до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", сообщает BaigeNews.kz.
Согласно прогнозам, к 2030 году в алматинской агломерации численность населения будет составлять четыре миллиона человек, при этом плотность населения Алматы превышает 3,7 тысячи человек на квадратный километр.
Поэтому ожидаемо увеличится численность наиболее интенсивных потребителей медицинских услуг. Это пожилое население, которое к 2025 году вырастет на 41 процент. И на 20 процентов увеличится численность детского населения.
По мнению замакима, естественный износ действующей социальной инфраструктуры и перекосы в планировании новых жилых массивов приводят к нарушению принципов полицентричности, шаговой доступности и "золотого часа" при оказании экстренной помощи. Кроме этого, Алматы испытывает потребность в наличии врачей по отдельным специальностям. Все вышеперечисленное приводит к низкой удовлетворенности сервисом в государственных медицинских организациях.
"При этом высокие показатели смертности от болезней системы кровообращения, младенческой и материнской смертности, онкологии, которые выше других регионов Казахстана и в сравнимых городах других стран, требуют вложения инвестиций в модернизацию, развитие человеческих ресурсов и усиления менеджмента", сказала заместитель акима Алматы.
Для обеспечения принципа шаговой доступности и оказания полного перечня клинико-диагностических услуг с 2023 года запланировано строительство новых 11 поликлиник с учетом прогноза по приросту населения, восемь из которых мы планируем завершить к 2025 году.
Начиная с 2023 года, до 2030 года будет поэтапно модернизирована инфраструктура 25 существующих многопрофильных и специализированных стационаров. До 2025 года будет построен новый корпус ЦГКБ на 600 мест, а также модернизированы такие крупные стационары, как четвёртая и сельмая городские больницы и два роддома города.
До 2025 года будет реализован проект многопрофильной больницы на 200 коек в Медеуском районе. Это планируется осуществить за счет частных инвестиций в рамках ГЧП. До 2030 года будет построена больница на 500 коек в Алатауском районе, а также строительство онкологического центра на 250 коек в Медеуском районе.
С 2023 года планируется поэтапная переподготовка среднего медперсонала, врачей по приоритетным направлениям с ежегодным охватом не менее 3500 специалистов.
Прогнозный объем капитальных затрат на все эти цели до 2025 года составит 222 миллиарда тенге, из них доля частных составит 102 миллиарда тенге.
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