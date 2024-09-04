Высокая пожарная опасность сохранится 4 сентября в ряде регионов Казахстана
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По прогнозам Казгидромета, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе, востоке, в центре РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в центральных регионах страны – град, шквал, передаёт BaigeNews.kz.
На остальной территории страны под влиянием антициклона – погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на северо-западе – туман.
На востоке Восточно-Казахстанской области ночью на поверхности почвы сохранятся заморозки 2 градуса.
В областях Ұлытау, Жетісу, на западе, севере Западно-Казахстанской, в центре, на северо-востоке Атырауской, в центре Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Ұлытау, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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