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  • Вышли в свет последние почтовые марки с профилем королевы Елизаветы
ROYAL MAIL/PA WIRE Сегодня, 08:55
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Фото: ROYAL MAIL/PA WIRE

Вышли в свет последние почтовые марки с профилем королевы Елизаветы

Набор состоит из шести марок к Рождеству.

Королевская почта Британии в последний раз выпустила рождественский набор марок с профилем королевы Елизаветы II, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на русскую службу BBC News.

Набор состоит из шести марок с евангельскими сценами Рождества, исполненными в стиле ар-деко.

К каждой марке прилагается и кьюар-код, по которому можно открыть праздничный выпуск мультфильма "Барашек Шон".

Фото: ROYAL MAIL/PA WIRE

Так выглядит весь рождественский набор 2022 года, последнего года царствования Елизаветы II.

Белый профиль-силуэт королевы Елизаветы II присутствует на всех марках Королевской почты, королевский профиль — это ее символ и отличительный знак.

Фото: AFP

Королевская почта официально подтвердила, что в дальнейшем профиль покойной Елизаветы на марках будет заменен на профиль ее сына, короля Карла III. Когда именно появятся марки с Карлом, почта пока не уточняла.

Королева Елизавета II, скончавшаяся 8 сентября, всю жизнь живо интересовалась почтовыми марками. Она была патроном Королевского лондонского общества филателистов — старейшего в мире клуба филателистов.

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#королевская семья #королева Елизавета II
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:55
165
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