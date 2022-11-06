Вышли в свет последние почтовые марки с профилем королевы Елизаветы

Фото: ROYAL MAIL/PA WIRE

Набор состоит из шести марок к Рождеству.

Королевская почта Британии в последний раз выпустила рождественский набор марок с профилем королевы Елизаветы II, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на русскую службу BBC News.

Набор состоит из шести марок с евангельскими сценами Рождества, исполненными в стиле ар-деко.

К каждой марке прилагается и кьюар-код, по которому можно открыть праздничный выпуск мультфильма "Барашек Шон".

Фото: ROYAL MAIL/PA WIRE

Так выглядит весь рождественский набор 2022 года, последнего года царствования Елизаветы II.

Белый профиль-силуэт королевы Елизаветы II присутствует на всех марках Королевской почты, королевский профиль — это ее символ и отличительный знак.

Фото: AFP

Королевская почта официально подтвердила, что в дальнейшем профиль покойной Елизаветы на марках будет заменен на профиль ее сына, короля Карла III. Когда именно появятся марки с Карлом, почта пока не уточняла.

Королева Елизавета II, скончавшаяся 8 сентября, всю жизнь живо интересовалась почтовыми марками. Она была патроном Королевского лондонского общества филателистов — старейшего в мире клуба филателистов.