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Вышла очередная серия сериала "Завод" с Иманбеком
Казахстанский саунд-продюссер, диджей, обладатель статуэтки "Грэмми" Иманбек Зейкенов снялся в очередном выпуске Youtube-сериала "Завод", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Иманбек играет роль рабочего предприятия. В одном из эпизодов двое хулиганистых коллег - Кана и Медя - расспрашивают его, как ему достался автомобиль, предлагая деньги, если он поделится секретом.
"Жігіттер, тут история не про деньги, я за идею топлю, – говорит в ответ Иманбек. – Деньги мне не так нужны. Я вообще сам по себе творческий человек".
Это уже третья серия фильма и вторая с участием Иманбека Зейкенова. В ней простой рабочий электролизного завода знакомится с Каной и Медей.
Веб-сериал "Завод" — история об Олжасе, который не привык в чём-то себе отказывать. За беспечный образ жизни на деньги родителей и многочисленные нарушения закона он отправляется на павлодарский завод простым рабочим. Там Олжас впервые сталкивается с людьми, для которых его статус и богатство - не повод для уважения. Теперь избалованный мажор должен доказать, что достоин настоящей любви и верных друзей.
События картины производства Salem social media происходят на одном из промышленных предприятий Павлодара.
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