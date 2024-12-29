В Мангистауской областной многопрофильной больнице продолжают проходить лечение шесть пациентов, выживших после крушения самолёта близ Актау. Четверо пострадавших находятся в отделении реанимации, двое — в травматологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Ухудшения состояния не наблюдается, два пациента сняты с тоников и с медикаментозной седации. Благодаря правильно подобранной интенсивной терапии пациент из Кыргызстана пришел в сознание после травматического шока, смог узнать своих родственников и теперь готов к транспортировке на родину. Для этого сегодня ожидается прибытие воздушного борта с кыргызскими медиками. Двух других граждан Кыргызстана и пострадавших из Азербайджана планируется эвакуировать на родину завтра также специальными бортами", — говорится в сообщении.

Ранее МЧС Кыргызстана опубликовало трогательное видео из реанимации больницы в Актау. На кадрах 20-летний кыргызстанец Ринат Асанов — один из выживших после крушения самолёта близ Актау.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Из 29 пострадавших 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в течение 10 минут после крушения судна были направлены 22 бригады скорой медицинской помощи Мангистауской области и 6 бригад центра медицины катастроф.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил госнаградами казахстанцев, участвовавших в спасении пассажиров. В числе награждённых — сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау.