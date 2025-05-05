В Коргалжынском районе Акмолинской области продолжаются поиски шестилетнего Жандаулета Калмырза, который пропал вечером 30 апреля, передаёт BaigeNews.kz. По словам матери, мальчик вышел из дома около 19:00 и с тех пор не вернулся. Его исчезновение вызвало широкую волну обеспокоенности среди местных жителей.

Согласно предварительным данным, ребенка в последний раз видели вблизи реки Нура - именно в этом районе сейчас сосредоточены основные поисковые работы. К операции подключены полицейские, спасатели, волонтеры и неравнодушные жители. Обыскиваются прибрежные зоны, поля, лесные участки и заброшенные постройки.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в оранжевую кофту, черное трико и коричневые кроссовки.

Правоохранительные органы обращаются ко всем жителям региона с просьбой быть бдительными и сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках мальчика, по номеру 102 или в ближайший отдел полиции.

Поиски продолжаются без перерывов, и каждая минута, как подчеркивают в полиции, может стать решающей.

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