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Вышедший из комы казахстанский боксёр вернулся из США на родину
Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы вернулся на родину после поражения тяжёлым нокаутом от чемпиона мира WBA Regular Давида Морреля-младшего, передаёт BaigeNews.kz.
Напомним, что после поединка, который прошёл в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), он был экстренно госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, его ввели в искусственную кому. В Instagram Stories Айдос опубликовал видео, на которых друзья и родные встречают его в аэропорту.
30-летний Ербосынулы одержал 16 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге, поражение от Морреля стало первым в его карьере.
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