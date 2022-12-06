Вышедший из комы казахстанский боксёр вернулся из США на родину

Фото: Instagram_yerbossynuly_aidos

Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы вернулся на родину после поражения тяжёлым нокаутом от чемпиона мира WBA Regular Давида Морреля-младшего, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, что после поединка, который прошёл в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), он был экстренно госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, его ввели в искусственную кому. В Instagram Stories Айдос опубликовал видео, на которых друзья и родные встречают его в аэропорту.

30-летний Ербосынулы одержал 16 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге, поражение от Морреля стало первым в его карьере.