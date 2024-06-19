Выселять в отопительный сезон семьи с детьми запретили в Казахстане

В Казахстане введён запрет на выселение в отопительный сезон из единственного жилья семей с несовершеннолетними детьми и лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

С 1 прожиточного минимума (43 407 тенге) до 2 прожиточных минимумов увеличен размер средств, которые не могут взыскиваться с банковского счета в счет задолженности.

Введены положения по упрощенному исполнительному производству при взыскании административных штрафов и налоговой задолженности до 20 МРП. Производство будет осуществляться органами юстиции через автоматизированную систему, что освободит граждан от уплаты услуг частных судебных исполнителей. В случае несогласия с таким механизмом исполнительное производство будет осуществляться в общеустановленном порядке.

Облегчена процедура обращения граждан к процедуре банкротства. Теперь для этого не надо предоставлять список кредиторов, копии документов, подтверждающих проведение процедур по урегулированию споров по задолженности. Эти данные будут запрашиваться из кредитного бюро, куда кредиторы должны направлять соответствующие сведения.

В целях недопущения мошеннических действий введена обязательная биометрическая идентификация по онлайн-займам.

Ранее был введен запрет на выдачу займов при наличии в кредитном бюро сведений о добровольном отказе граждан от займов. Законом введено требование о списании финансовыми организациями задолженности по выданным с нарушением указанного запрета займам. Также в соответствии с принятым Законом указанный запрет не будет теперь распространяться на микрозаймы ломбардов.

По займам, полученным под влиянием мошенников, по которым доказывающие такой факт судебные акты вступили в действие до даты введения в действие Закона, задолженность будет списана.

Законом совершенствуются механизмы реализации активов банков и микрофинансовых организаций путем введения специализированной электронной торговой площадки.

Текст Закона публикуется в печати.