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inform.kz Сегодня, 09:23
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Сегодня, 09:23
241
Фото: inform.kz

Выросло число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане

За минувшие сутки, 15 ноября, в Казахстане зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства здравоохранения. Накануне в стране выявили 42 заболевших. 

На 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 747 человек (–584+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 661 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся пять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациентa, на аппарате ИВЛ – два пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:23
241
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