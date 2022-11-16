Выросло число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане

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За минувшие сутки, 15 ноября, в Казахстане зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства здравоохранения. Накануне в стране выявили 42 заболевших.

На 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 747 человек (–584+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 661 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся пять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациентa, на аппарате ИВЛ – два пациента.