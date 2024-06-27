Выросло число погибших при сходе вагонов в Коми
Сегодня, 11:54
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Сегодня, 11:54Сегодня, 11:54
123Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура РФ
Два человека погибли при сходе поезда с рельсов в Республике Коми, об этом сообщили в РЖД, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".
В ближайший город, Инту, отправлены 10 человек. Некоторые в тяжелом состоянии. Ее и еще нескольких пострадавших решено перевезти на лечение в Воркуту и Сыктывкар.
На место аварии направили специализированный состав. Он забрал оставшихся пассажиров, а это около 200 человек, в Новороссийск. Движение восстановлено по одному пути.
Девять из 14 вагонов поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов накануне вечером. Предварительная причина – подмыв полотна в результате сильных дождей.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
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