Выросло число отравившихся школьников в Мангистау: врачи рассказали о состоянии детей

Число учеников, отравившихся в школьной столовой в Мунайлинском районе Мангистауской области, продолжает расти. Медики держат состояние здоровья детей под контролем, передаёт BaigeNews.kz.

"Врачи полностью контролируют состояние учащихся. По данным на 22:00 7 сентября, за медицинской помощью обратился 141 ребенок. Лечение в поликлинике получают 82 ребенка. 43 ребенка находятся на домашнем контроле. 16 детей находятся в больнице. По региону специалисты службы бригады скорой помощи в полном составе оказывают услуги населению. Имеется достаточный запас постельных принадлежностей и лекарств", — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Ранее был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Звира Есбергенова, заместитель акима Мангистауской области, посетила больницу и навестила школьников. По словам врачей, состояние детей стабильное.

Напомним, с вечера 6 сентября от 21 ученика школы №8 Мунайлинского района начали поступать вызовы в скорую помощь. Дети жаловались на боли в животе, повышение температуры тела.

По факту массового отравления расследует полиция, возбуждено уголовное дело по статье 304 части 1 УК РК.