Выросло число детей, погибших при стрельбе в школе Ижевска

Фото: телеграм-канал "Подъём"

До 15 возросло число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска, среди них 11 детей и четверо взрослых, передаёт BaigeNews.kz.

В Следственном комитете России уточнили, что ранения получили 24 человека, в том числе 22 ребенка и двое взрослых.

Расследование уголовного дела продолжается.

Главы Минздрава и Минпросвещения РФ прилетели спецбортом МЧС в Ижевск. Борт оснащён медицинскими модулями для доставки пострадавших в Москву.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что устроивший стрельбу мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Преступником оказался россиянин Артём Казанцев, он был выпускником этой школы и не имел разрешения на оружие. Об этом "Ленте.ру" рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По поручению председателя Следкома Александра Бастрыкина уголовное дело о стрельбе на территории учебного заведения передали в главное следственное управление СК России.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

Жертвами стрелка стали несовершеннолетние дети, два охранника школы и двое учителей.

Нападавший покончил с собой. Он был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву.