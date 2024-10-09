Выросла стоимость аренды жилья в Астане

В третьем квартале 2024 года цены на благоустроенное съемное жилье в Астане, по сравнению со вторым кварталом, выросли на 7,5%. Это стало самым заметным квартальным ростом для этого периода по крайней мере с 2011 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

"К июлю-сентябрю 2023 года цены выросли сразу на 18,8% – это самые значительные годовые темпы с первого квартала 2023 года. Конкретно сентябрь, кстати, показал +17,6% год к году, что чуть поскромнее, чем было в июле (18,4%) и августе (20,6%)", - говорится в сообщении бюро.

Сама стоимость одного квадратного метра в прошлом месяце оценивалась в среднем в 4,7 тысяч тенге, что на 4,7% выше средневзвешенного показателя по Казахстану.