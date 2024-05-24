  • 24 Мая, 16:23
  • BAIGENEWS

Выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих: стендап-комика осудили в Алматы

Сегодня, 09:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
иллюстративное фото. Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27
494
Фото: иллюстративное фото.

Стендап-комик отсидит 15 суток за нецензурную брань в адрес присутствующих в одном из заведений в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.

"Стендап-комик Нурасхан Басхожаев обвинялся в совершении мелкого хулиганства (часть 1 статья 434 КоАП).

Судом установлено, что обвиняемый во время стендап выступления в увеселительном заведении выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих и, тем самым, нарушил общественный порядок", - говорится в сообщении.

Обвиняемый полностью признал вину, подтвердил факты, изложенные в материалах дела.

"Суд признал обвиняемого виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП, ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток", - пояснили в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Самое читаемое

Наверх