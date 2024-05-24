Выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих: стендап-комика осудили в Алматы
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Стендап-комик отсидит 15 суток за нецензурную брань в адрес присутствующих в одном из заведений в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.
"Стендап-комик Нурасхан Басхожаев обвинялся в совершении мелкого хулиганства (часть 1 статья 434 КоАП).
Судом установлено, что обвиняемый во время стендап выступления в увеселительном заведении выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих и, тем самым, нарушил общественный порядок", - говорится в сообщении.
Обвиняемый полностью признал вину, подтвердил факты, изложенные в материалах дела.
"Суд признал обвиняемого виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП, ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток", - пояснили в суде.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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