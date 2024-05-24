Выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих: стендап-комика осудили в Алматы

Стендап-комик отсидит 15 суток за нецензурную брань в адрес присутствующих в одном из заведений в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.

"Стендап-комик Нурасхан Басхожаев обвинялся в совершении мелкого хулиганства (часть 1 статья 434 КоАП). Судом установлено, что обвиняемый во время стендап выступления в увеселительном заведении выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих и, тем самым, нарушил общественный порядок", - говорится в сообщении.

Обвиняемый полностью признал вину, подтвердил факты, изложенные в материалах дела.

"Суд признал обвиняемого виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП, ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток", - пояснили в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу.