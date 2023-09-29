Вырастить семечку: пошлина на экспорт семян подсолнечника убьет это направление в АПК?

Сохранение экспортной пошлины на семена подсолнечника в размере 20% вызвало немало ожесточенных споров в Казахстане среди фермеров, переработчиков семян и всех причастных к этому виду сельхозкультуры. 20% - много это или мало, а главное – кому это будет выгодно, выяснял корреспондент BigeNews.kz.

Кому это выгодно?

Как известно, в сентябре было принято решение о том, что в Казахстане остается экспортная пошлина на семена подсолнечника в размере 20%. Именно такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и вызвало немалые споры. Одни говорили, что это много, другие – ничего страшного, а третьи и вовсе заявляли, что давно уже стоит отказаться от фиксированной цифры, когда речь идет об экспорте – якобы рынок сам устанавливает и цены, и правила.

По мнению же председателя правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкара Ибрагимова, пострадать в этой ситуации могут только трейдеры, которые скупают и перепродают подсолнечник. А вместе с тем, по мнению специалиста, именно контроль за вывозом масличного сырья помог обеспечить продовольственную безопасность в этом направлении АПК. Он приводит данные статистики: на 35% снижены цены от маслозаводов, на 15% - сократился импорт фасованного масла из России, растет производство рафинированного масла, развивается глубокая переработка продукта. И еще один неоспоримый факт – серьезные сельскохозяйственные холдинги еще до определения размера пошлины продали большую часть казахстанским заводам. Это означает только одно – цена всех устраивает.

Так ли это? На этот вопрос ответили те, кто непосредственно связан с производством семян подсолнечника и их переработкой в Восточном Казахстане. Отметим, что именно Восток страны остается лидером по посевам подсолнечника, которые занимают около 500 тысяч гектаров. Традиционно это культуру выращивают также в Северо-Казахстанской, Алматинской и Акмолинской областях.

Пошлина нужна, но гибкая

Именно так считает директор холдинга "Астана-Бизнес", генеральный директор "Опытного хозяйства масличных культур", депутат ВК областного маслихата Фарид Абитаева.

По его мнению, пошлина на экспорт сегодня является серьезным сдерживающим фактором для роста цен на подсолнечник. Но она высокая.

"Я считаю, что инструменты регулирования государством суперприбыли трейдеров должны существовать, но они должны быть гибкими – меняться в зависимости, например, от ситуации на мировом рынке. К примеру, в России есть налог на добычу полезных ископаемых, но он увеличивается или снижается в зависимости от роста цены на нефть на мировом рынке. Это помогает снимать сверхприбыль с экспортеров и трейдеров. Примерно в таком же виде можно ввести налог и в нашей сфере", - говорит Фарид Абитаев.

В пример он приводит историю конца 2022 года, когда цена на подсолнечник внутри Казахстана была 220 тысяч тенге, а трейдеры поднимали ее до 270 тысяч.

"Согласитесь, это крайне несправедливо по отношению к крестьянам, которые этот подсолнечник вырастили и собрали. Эта супер прибыль обошла их стороной", - считает Фарид Абитаев.

Кстати, он предлагает оставлять собранную пошлину в местном бюджете.

"Можно эту пошлину передать в ведение областных местных исполнительных органов, чтобы собираемая пошлина попадала в областной бюджет, а после пойдет на субсидирование сельхозтоваропроизводителей в конкретном регионе за сдачу на переработку семян", - предлагает депутат областного маслихата Фарид Абитаев.

В дальнейшем он намерен обращаться к депутатам партии, в которой состоит, чтобы уже на уровне мажилиса донести эти проблемы и поспособствовать изменению закона в этой части.

"Чем жить по кривым законам криво, лучше их выпрямить! ", - уверен предприниматель.

"В убыток себе никто не работает! "

Несколько иная точка зрения на ситуацию с 20%-ой пошлиной на экспорт семян подсолнечника у другого предпринимателя из Восточного Казахстана – директора ТОО "Asia Agro Trade" Александра Герасимова.

Его предприятие как раз занимается производством небольшого количества семян подсолнечника, но в основном – переработкой.

"В ВКО большие производственные мощности. Основные маслозаводы сосредоточены именно у нас, только в Усть-Каменогорске четыре крупных предприятий и несколько мелких. И я вам сажу, что у нас не хватает сырья, чтобы заводы работали в полную мощь. И это при том, что именно в Восточном Казахстане больше всего собирают семян подсолнечника. Если пошлину на экспорт убрать или ее значительно снизить, то весь наш подсолнечник уедет за границу на экспорт, а нашим заводам не останется ничего. Вы только вдумайтесь: 70 процентов сырья мы закупаем в России, чтобы наши заводы работали. Грубо говоря, на Усть-Каменогорск приходится 600-700 тонн семян подсолнечника, один завод может переработать 300 тонн, а у нас в городе четыре завода крупных и несколько небольших. Это колоссальная нехватка сырья. И огромные, но нереализованные, возможности", - говорит Александр Герасимов.

По словам предпринимателя, внутренняя потребность местных маслоперерабатывающих заводов по переработке сырья никогда не закрывается. К тому же уже имеется опыт того, когда из Казахстана вывозили весь подсолнечник на экспорт в туже Среднюю Азию.

"Когда семечка была открыта, ее вообще не хватало. Подсолнечник к нам завозили и тут же вывозили и продавали, ничего не оставалась здесь. Казахстан выступал каким-то торговым домом, транзитом для подсолнечника, по сути, просто помогал российский подсолнечник экспортировать в Среднюю Азию и все. Как только ввели пошлину, максимально подсолнечник стал оставаться для переработки внутри страны. Так и должно быть в принципе. А вот масло, а не сырье, уже можно продавать, но соответственно, уже и по другой цене", - говорит Александр Герасимов.

Предприниматель уверен, что и снижать пошлину не стоит, иначе сырье опять поплывет за границу.

"Сейчас фермеры сдают семена местным заводам, пошлина связывает им руки, а то бы сдавали трейдерам. И потом, если бы семечку было невыгодно выращивать, ее бы не выращивали. В убыток себе никто не станет работать. Просто все хотят больше заработать, это тоже понятно", - уверен предприниматель.

Немного статистики

Кстати, по данным статистики, действительно, ситуация в последние годы в Казахстане изменилась. Например, запасы семян подсолнечника на 25-28% превысили прошлогодние: к середине лета 2023 года в Казахстане имелось 537 тысяч тонн масличной культуры к 430 тысячам тонн на аналогичный период предыдущего года.

Что касается масла, произведенного на отечественных предприятиях, то его объем тоже увеличиваются из года в год. Данные 2023 года подводить еще рано, но в 2022 году отечественные маслозаводы выпустили более 352 тысяч тонн масла, что на 46 процентов больше, чем в 2021 году.

Кстати, наше подсолнечное масло в прошлом году экспортировалось в 19 стран мира, хотя в 2021 году – только в 7. Если раньше, масло продавали в основном в Афганистан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, то сегодня этот список пополнила еще и Турция. В целом, по данным Бюро Нацстатистики, в 2022 году было экспортировано более 229 тысяч тонн подсолнечного масла на более чем 300 миллионов долларов, что в три раза больше, чем в 2021 году (84, 9 тысяч тонн на 98, 8 миллионов долларов).

Немаловажно, что внутри страны снижается цена на продукцию. Только за полгода 2023 года стоимость подсолнечного масла в среднем снизилась на 16% и составила в среднем 764 тенге за литр.