Выращивавшего на даче коноплю мужчину осудили в Жезказгане
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В Жезказгане срок получил дачник, вырастивший на своём участке не огурцы и картофель, а коноплю, передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассмотрели в городском суде. Гражданина Л. обвиняли в совершении уголовного правонарушения против здоровья населения и нравственности (часть 1 статьи 300 УК РК).
"В 2024 году подсудимый на своём дачном участке, расположенном ПК "Спутник", посадил и выращивал путём возделывания, полива, обработки и окучивания почвы, растение рода "конопля", которое относится к наркотическим средствам, тем самым совершил уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности", - сообщили в суде.
Мужчина полностью признал вину, раскаялся, просил назначить минимальное наказание, не связанное с изоляцией от общества.
Приговором Жезказганского городского суда Л. назначено наказание в виде ограничения свободы срокам на год. Приговор не вступил в законную силу.
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