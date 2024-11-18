Выращивавшего на даче коноплю мужчину осудили в Жезказгане

В Жезказгане срок получил дачник, вырастивший на своём участке не огурцы и картофель, а коноплю, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в городском суде. Гражданина Л. обвиняли в совершении уголовного правонарушения против здоровья населения и нравственности (часть 1 статьи 300 УК РК).

"В 2024 году подсудимый на своём дачном участке, расположенном ПК "Спутник", посадил и выращивал путём возделывания, полива, обработки и окучивания почвы, растение рода "конопля", которое относится к наркотическим средствам, тем самым совершил уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности", - сообщили в суде.

Мужчина полностью признал вину, раскаялся, просил назначить минимальное наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Приговором Жезказганского городского суда Л. назначено наказание в виде ограничения свободы срокам на год. Приговор не вступил в законную силу.