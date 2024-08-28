Выращиванием голландской конопли занималась ОПГ в Кызылординской области

Сотрудниками КНБ задержана организованная преступная группа, занимавшаяся культивированием голландской конопли в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

В ходе следствия уничтожены три поля и изъято более 1,5 тонны наркотических средств.

С санкции суда 22 активных члена преступной группы арестованы.

Расследование уголовного дела завершено. Идёт процесс ознакомления с материалами дела.