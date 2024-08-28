Выращиванием голландской конопли занималась ОПГ в Кызылординской области
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
131Фото: прокуратура Кызылординской области
Сотрудниками КНБ задержана организованная преступная группа, занимавшаяся культивированием голландской конопли в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
В ходе следствия уничтожены три поля и изъято более 1,5 тонны наркотических средств.
С санкции суда 22 активных члена преступной группы арестованы.
Расследование уголовного дела завершено. Идёт процесс ознакомления с материалами дела.
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