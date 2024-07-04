Выработать новую повестку дня ШОС предложил Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече "ШОС плюс" предложил выработать новую повестку дня ШОС, которая соответствовала бы огромному потенциалу и возрастающей роли нашей организации в мировой политике и экономике, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня когда ШОС стоит на пороге своего 25-летия пришло время выработать новую повестку дня ШОС, которая соответствовала бы огромному потенциалу и возрастающей роли нашей организации в мировой политике и экономике. Опираясь на Шанхайский дух и основополагающие принципы хартии, следует сохранить единство и сплоченность внутри организации. Предлагаю активизировать совместные усилия по укреплению атмосферы доверия и дружбы в рамках ШОС, устранения барьеров", - сказал Мирзиёев.

В частиности, президент Узбекистана указал на необходимость по-новому взглянуть на концептуальные основы деятельности ШОС в вопросах обеспечения безопасности.

"Природа и масштабы современных вызовов существенно изменились со времени учреждения организации. Возрастающую угрозу представляет экологические стихийные бедствия, дефицит водных ресурсов и продовольствия, кибератаки, новые методы подрыва суверенитета и экономической стабильности. Все это нужно также учесть при рассмотрении вопросов укрепления потенциала ШОС", - сказал президент.

Он рекомендовал учесть это при создании универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности. Также он предложил ежегодно проводить диалог "ШОС плюс" по вопросам безопасности с участием руководителей компетентных органов и экспертов всех наших стран.