На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил выработать меры по поддержки предприятий по переработке промышленных отходов, передает BaigeNews.kz.

"Министерствам промышленности и энергетики поручаю выработать конкретные меры поддержки и стимулирования для промышленных и энергетических предприятий по переработке промышленных отходов. Это позволит создать новые производства в сфере углехимии, по выпуску стройматериалов, извлечению редких и редкоземельных металлов. Министерствам экологии, промышленности, энергетики и цифровизации разработать цифровые решения в сфере управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами. Только что аким Астаны показал хорошие примеры, необходимо усилить работу в данном направлении", - сказал Бектенов.

Также он поручил минэкологии совместно с Фондом промышленности и акиматами активизировать реализацию проектов, увеличив число профинансированных минимум в 5 раз за три месяца. Акиматы обязаны сопровождать проекты по сортировке и переработке до их запуска, подчеркнул Бектенов.

Минэкологии и Минэнерго с акиматами поручено за две недели сформируют перечень проектов по энергетической утилизации отходов. В апреле пройдет аукцион для привлечения инвесторов.

Глава правительства подчеркнул, что для развития системы управления отходами в Казахстане в прошлом году утвержден специальный механизм льготного финансирования. Сформирован пул из 94 проектов.

Однако их реализация находится на крайне низком уровне.

"На сегодня рассмотрено 67 проектов. Профинансировано только 6 на сумму 4 млрд тенге. Это свидетельствует о слабой их проработке со стороны акиматов. Нужна активная работа по реализации проектов, модернизации оборудования, внедрения новых технологий. Из сформировавшихся в регионах в прошлом году почти 5 млн тонн твердых бытовых отходов, переработано и утилизировано порядка 26%. И то этот процент в основном за счет переработки отходов из бумаги и пластика", - сказал Бектенов.

По его словам, затягиваются вопросы реализации проектов по сжиганию коммунальных и других отходов. Хотя вся нормативная база имеется. Также не находят своего решения вопросы переработки промышленных отходов.

Казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 млрд тонн отходов. При этом объем их переработки – всего 11%.

"В развитых странах этот показатель составляет 70-80%. Вместе с тем, отвалы на месторождениях содержат примеси драгоценных и редких металлов. Для их извлечения необходимо применять новые эффективные технологии", - сказал Бектенов.

Ранее в Минэкологии сообщили о штрафах на 14 млрд тенге за нарушение экологического законодательства.