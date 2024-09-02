Выработать эффективные меры поддержки бизнеса поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана рассказал о важности улучшения мер поддержки бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

"Перед Правительством поставлена важная задача: увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%. Сегодня данный показатель составляет около 7%. В начале года я поручал принять конкретные решения, направленные на поддержку среднего бизнеса. Подразумевалось, что будут выработаны пакетные меры. Однако их до сих пор нет. Каждый субъект предпринимательства должен легко ориентироваться и знать, какие есть виды поддержки, как он их может получить. Тогда малый бизнес будет больше заинтересован в переходе в категорию среднего", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, сейчас действует более 100 мер поддержки.

"В них запутается даже сильный специалист. Поэтому следует провести их ревизию на предмет эффективности и сформировать единый понятный бизнесу список преференций и льгот. Для развития малого и среднего бизнеса можно использовать инструменты финтеха, соответствующие предложения по данному вопросу имеются", - поручил Президент.

Указал он и на важность привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.