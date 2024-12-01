Выработаны приоритетные направления по охране культурного наследия Казахстана

В Казахстане выработаны приоритетные направления по охране и продвижению культурного наследия страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.



Как подчеркнули в ведомстве, в Казахстане охрана культурного наследия — одна из приоритетных задач, особенно с учётом его уникального и культурного богатства.

Благодаря участию в Конвенциях ЮНЕСКО, нашей стране удается включать свои культурные объекты в списки ЮНЕСКО, тем самым заявлять о своем наследии мировому сообществу. Но это обстоятельство требует от нас выполнения определенных обязательств по охране и сохранению этого наследия.

Для этого в августе этого года под председательством Министра культуры и информации Аиды Балаевой была создана рабочая группа, призванная скоординировать усилия центральных и местных исполнительных органов власти, членов Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также ученых, археологов, этнографов и представителей общественных объединений.

"Эта стратегическая инициатива направлена не только на сохранение всемирного наследия, включающего значимые исторические и архитектурные памятники, но и на охрану элементов нематериального культурного наследия, носителей традиции, обрядов, языка, музыки и ремесел, а также документального наследия. Все это играет фундаментальную роль в формировании культурной самобытности, укреплении национальной идентичности и передаче наших ценностей следующим поколениям", — отмечают в министерстве.

Аида Балаева акцентировала особое внимание на необходимости системной и слаженной работы всех заинтересованных структур, подчеркивая важность координации усилий для успешной реализации поставленных задач и исполнения положений Конвенций, позволяющих эффективно осуществлять сохранение национального культурного наследия.

На сегодняшний день прошло уже два заседания рабочей группы, в ходе которых участники выработали и предложили ключевые направления работы, необходимые для эффективной реализации охраны культурного наследия.

Во время заседания, прошедшего 30 ноября в Алматы, участники представили планы работ трех подгрупп, каждая из которых сосредоточена на конкретных аспектах защиты и популяризации культурного наследия.

Так, среди представленных планов работы выделяются три ключевых направления: охрана и популяризация материального и нематериального культурного наследия, а также документального наследия в рамках программы ЮНЕСКО "Память мира".

Планы предусматривают мероприятия по повышению квалификации специалистов, разработке и реализации учебных модулей методам выявления и развития нематериального культурного наследия. Министр акцентировала внимание на том, что обучение должно быть содержательным и полезным, с фокусом на практические навыки.

Среди других важных направлений работы члены рабочей группы отметили инвентаризацию и комплексную исследовательскую работу. Потребность проведения инвентаризации объектов материального и нематериального наследия, необходимость оцифровки имеющихся данных, разработка стратегии популяризации культурного наследия на международном и местном уровнях, номинирование новых объектов и элементов в Списки ЮНЕСКО.

Особым аспектом является разработка методов эффективного управления и охраны объектов, находящихся под защитой ЮНЕСКО, через активное вовлечение местных органов власти и общественных объединений для участия в охране и продвижении объектов наследия, а также организация регулярных мероприятий и кампаний по повышению осведомленности среди местного населения по вопросам значимости культурного наследия.