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Выпускницу из Атырау пригласили учиться сразу в 15 вузов мира Сегодня, 20:45
79

Выпускницу из Атырау пригласили учиться сразу в 15 вузов мира

Выпускница школы Нурсипат Нурманбетова из Жылыойского района Атырауской области получила приглашения из 15 университетов мира и выбрала для учёбы факультет нейрохирургии в университете Пейс (штат Нью-Йорк), входящем в топ-10 вузов мира. Девушка выиграла грант с бесплатным проживанием в кампусе и стипендией в 150 000 долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Нурсипат 17 лет. Она выпускница средней общеобразовательной школы №16 имени Далабая Жазыкбаева. 

О блестящих способностях школьницы писали журналы. Она принимала участие в международной конференции ООН Model Congress.

"Сегодня в социальных сетях часто критикуют отечественную медицину. Конечно, вопросы повышения её уровня остаются актуальными, в том числе наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. Но всё поправимо. Именно поэтому я выбрала эту область и приняла её в качестве будущей любимой профессии. Я решила учиться за границей, чтобы получить лучшие знания и большой опыт, и, конечно, вернуться в страну, в родные края. По возвращении планирую открыть частную клинику, стать лучшим специалистом, который сможет поставить правильный диагноз, качественно провести лечение", – сказала Нурсипат.

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#образование #Атырауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:45
79
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