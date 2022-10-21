Выпускницу из Атырау пригласили учиться сразу в 15 вузов мира

Выпускница школы Нурсипат Нурманбетова из Жылыойского района Атырауской области получила приглашения из 15 университетов мира и выбрала для учёбы факультет нейрохирургии в университете Пейс (штат Нью-Йорк), входящем в топ-10 вузов мира. Девушка выиграла грант с бесплатным проживанием в кампусе и стипендией в 150 000 долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Нурсипат 17 лет. Она выпускница средней общеобразовательной школы №16 имени Далабая Жазыкбаева.

О блестящих способностях школьницы писали журналы. Она принимала участие в международной конференции ООН Model Congress.