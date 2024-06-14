Выпускников академии правосудия Казахстана хотят обязать работать судьями

Председатель Высшего судебного совета Денис Шипп на совместном заседании палат парламента рассказал, как будут решать проблему дефицита кадров в судебной системе, передаёт BaigeNews.kz.

"На практике далеко не все выпускники Академии правосудия принимают участие в конкурсе на должность судьи. Так, с момента создании Академии из 284 выпускников 214 назначены судьями, то есть 75%. При этом на обучение этих выпускников потрачены государственные деньги из республиканского бюджета", - заявил Денис Шипп.

Между тем, по его данным, по стране на сегодня имеется более 350 вакантных мест судей.

"Мы полагаем, что предлагаемая поправка позволит заполнить вакансии на эти судейские должности. К примеру, должность судьи в Тарбагатайском районном суде ВКО остается вакантной уже на протяжении трех лет. Желающих нет там работать. Выпускники академии распределяются в соответствии с теми баллами, которые у них есть, то есть те, которые получили высокую оценку, они распределяются в те места - наиболее желанные и наоборот. Мы полагаем, что если человек магистра обучается за счет республиканского бюджета, то он перед этим бюджетом и какие-то обязательства тоже должен нести. В связи с чем, просим поддержать данную поправку", - указал он.

При этом сообщил, что случаи распределения выпускников академии в Испании, Франции, Польше, Турции, Германии.

Такая норма предусмотрена в закон "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". Депутаты сегодня рассмотрели его на совместном заседании Палат Парламента. Он направлен на повышение ответственности и независимости судейского корпуса.