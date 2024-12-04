Выпускники школ смогут обучаться на бакалавриате по программе "Болашак"

Мажилис принял инициированные депутатами Парламента изменения и дополнения по вопросам культуры, образования и наставничества, передает BaigeNews.kz.

В рамках закона для победителей и призёров международных олимпиад и научных конкурсов предоставляется право обучаться по программе бакалавриата в зарубежных вузах в рамках стипендии "Болашак". Это позволит готовить новые высококвалифицированные кадры для Казахстана, которые в дальнейшем будут работать на развитие страны.

Также в рамках закона расширяется категория абитуриентов, которые могут поступить в высшие учебные заведения Казахстана без ЕНТ.

Предлагается предоставлять призёрам международных конкурсов научных проектов государственный образовательный грант для обучения в ведущих вузах страны без прохождения отборочных процедур. Список конкурсов, в который войдут только самые рейтинговые в мире, будет утверждаться приказом Министерства просвещения.

Депутаты считают, что это создаст для школьников новый стимул для участия в подобных конкурсах, повысит престиж науки среди молодёжи и обеспечит приток талантливых абитуриентов в систему высшего образования.