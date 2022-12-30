Выпускники казахстанских вузов в среднем зарабатывают 155 621 тенге в месяц

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Качество образования в казахстанских вузах оценили представители Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" и министерство науки и высшего образования, передаёт BaigeNews.kz.

Оценку проводили по 19 критериям, основные из которых: уровень трудоустройства, медианная заработная плата, аккредитация образовательной программы, качество преподавателей и другие.

По сравнению с прошлыми годами средний процент трудоустройства стал выше на 1,8 процента и составил 79,5 процента. При анализе учитывались пенсионные отчисления выпускников за каждый месяц в течение года, начиная с августа 2021 года по июль 2022 года. Только 67,8 процента окончивших вузы молодых людей (38 725 человек) стабильно отчисляли пенсионные в период исследования.

Наибольший интерес вызывает критерий - первая зарплата выпускников. Медианный показатель окончивших обучение в 2021-м году составил 155 621 тенге, что превышает результат прошлогоднего рейтинга на 41 554 тенге.

Следующий критерий демонстрирует, насколько быстро трудоустраиваются выпускники после получения диплома. Средняя продолжительность поиска работы составила 97 дней.

Работодатели оказались удовлетворены актуальностью образовательных программ на 67,5 процента.

Выяснилось, что всего 11,4 процента выпускников после окончания бакалавриата переходят на следующую ступень образования (9287 магистрантов из 81 393 выпускников).