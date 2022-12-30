Лента новостей
- Как будет работать общественный транспорт в Алматы с 31 декабря по 3 января 21:19 21
- Выпускники казахстанских вузов в среднем зарабатывают 155 621 тенге в месяц 20:54 97
- Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с золотом чемпионата мира по шахматам 20:00 274
- Памятник и парк имени Ахмета Байтурсынова открыли в Анкаре 19:55 160
- Строительство общежитий и университетских городков, поддержка инноваций: изменения в сфере образования одобрил Смаилов 19:23 224
- Акмолинка справила нужду у новогодней ёлки в центре Кокшетау 18:59 422
- Бибисара Асаубаева защитила титул чемпионки мира по блицу 18:37 408
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 18:22 293
- Токаев подписал поправки в некоторые конституционные законы РК 18:04 274
- Кайрату Боранбаеву отказали в переводе под домашний арест 17:46 314
- Токаев подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев 17:36 299
- Свыше 600 домов остались без газа из-за ДТП в Шымкенте 17:28 345
- Три команды студентов из Казахстана примут участие в мировом финале олимпиады ICPC 17:11 317
- Какой будет погода на Новый год в Казахстане 16:56 308
- Более 4 тысячи сайтов заблокировало МВД РК 16:52 291
- 100 современных дворцов школьников построят в Казахстане до 2029 года 16:34 330
- Алкоголь под видом Coca-Cola пытались пронести в колонию строгого режима 16:24 491
- АЗРК прокомментировало информацию по делу "Яндекс.Такси" 16:03 301
- Маленькие пациенты столичного кардиоцентра получили подарки к Новому году от "Самрук-Қазына" 15:57 298
- Мажилис рассмотрит итоги расследования январских событий в 2023 году 15:29 316
- Алихан Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации Предвыборной программы Президента 15:26 309
- Где живёт казахстанский Санта и как попасть к нему в резиденцию 15:15 460
- "2022-й стал одним из самых трудных и значимых за всю новейшую историю" - Госсоветник 15:07 264
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 14:57 285
- Оружие и патроны изъяли у жителя Кентау 14:47 461
- Как уберечь здоровье за новогодним столом: Минздрав выпустил памятку 14:25 333
- Половина казахстанцев поддерживает строительство АЭС - Акчулаков 14:21 327
- Что новый год готовит нам: прогноз астролога, нумеролога и таролога 14:14 420
- Минэнерго РК: дефицит электроэнергии в новогодние праздники компенсируют киловаттами из России 14:02 330
- "Это комплексная ошибка" — министр энергетики ответил на критику Токаева по Экибастузу 13:39 393
- Возможное участие "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане прокомментировал глава Минэнерго 13:34 345
- Самого большого снеговика слепили осужденные в Карагандинской области 13:26 582
- Триггеры, кринжи и словесные пощёчины. Обзор ярких цитат уходящего года 13:15 384
- Казахстан планирует увеличить добычу нефти на 8% в 2023 году 13:03 333
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 12:46 1569
- Камеры "Сергек" хотят установить на трассах РК 12:31 370
- Казахстанец стал чемпионом Азии среди школьников по молниеносным шахматам 12:19 384
- Цены на сжиженный газ не поменяются до конца июня 2023 года 12:19 316
- Суд признал незаконным расследование АЗРК по высоким тарифам "Яндекс.Такси" 12:00 524
- Насилие и домогательства на работе: Минтруда готовит поправки в закон 11:38 371
- Названы самые популярные имена для детей в Казахстане 11:20 471
- Что ждёт казахстанский рынок недвижимости в 2023 году — мнение эксперта 11:15 504
- Четвёртые сутки ищут пропавшего мужчину в Астане 11:11 689
- В Астане начался суд по делу олигарха Кайрата Боранбаева 10:47 573
- Мажилис назначил судей Конституционного суда РК 10:34 391
- Президент освободил от должности министра юстиции 10:09 612
- Замакима Павлодарской области Олег Круг подал в отставку 10:01 1057
- Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле 09:44 381
- Сборная Казахстана по теннису стартовала на командном турнире United Cup 09:37 299
- Скончалась один из самых влиятельных модельеров 20 века Вивьен Вествуд, создавшая панк-моду 09:23 396
- Антикор вскрыл масштабную коррупционную сеть в грузовых вагонных перевозках "Қазтеміртранс" 09:14 536
- Казахстан повысит тариф на транспортировку российской нефти в Узбекистан с 1 февраля 08:52 383
- Врачи назвали точную причину смерти Пеле 08:26 6605
- Более 200 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки 08:14 362
- ДУМК признало курение электронных сигарет харамом 07:42 578
- НИИ курортологии создали в Боровом 06:12 418
- Свыше 20 сёл переименуют в Акмолинской области 05:42 12510
- В аэропорт Астаны прилетел шестимиллионный пассажир 04:21 10947
- ЧС в Экибастузе: к дисциплинарной ответственности привлечён областной чиновник 03:26 437
- 16-летняя горнолыжница из России получила гражданство Казахстана 02:45 489
- Скончался легенда мирового футбола Пеле 01:14 727
- Портал eGov.kz может быть временно недоступен 00:48 418
- Житель Карабулака выиграл более 6 млн тенге на финале года "Что?Где?Когда?" 00:12 2337
- Обнародовано видео задержания в Украине мошенников, которые звонили казахстанцам 29.12.2022 645
- Попытка ограбления возле обменника попала на видео в Астане 29.12.2022 803
- Назначен аким Павлодара 29.12.2022 663
- Закон по вопросам транспорта подписал президент РК 29.12.2022 555
- Вторые сутки ищут пропавшего мальчика в Актобе 29.12.2022 796
- Президент подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РК 29.12.2022 559
- Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют в первые дни января 29.12.2022 773
- Олжас Сулейменов, Асанали Ашимов и Самал Еслямова получили госстипендии в Казахстане 29.12.2022 2396
- "Построение справедливого Казахстана". Главные поручения Токаева в 2022 году 29.12.2022 599
- "Вспоминаю всё, как страшный сон" - разговор с врачами о январских событиях 29.12.2022 775
- Спецоперация: киберполицейскими Казахстана и Украины ликвидирован сall-центр мошенников 29.12.2022 656
- Нужно всячески помогать бизнесу запускать новые совместные проекты - Смаилов о сотрудничестве с Узбекистаном 29.12.2022 499
- Вымогал 1,6 миллиона тенге: жителя Мангистауской области задержали 29.12.2022 511
- Пьяный мужчина поджёг автомобиль своей знакомой 29.12.2022 570
- Как будут ходить автобусы в Астане 1-3 января 29.12.2022 5516
- Они чувствуют себя ответственными за светлое будущее своей страны - докфильм вышел на El.kz 29.12.2022 506
- Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру 29.12.2022 504
Выпускники казахстанских вузов в среднем зарабатывают 155 621 тенге в месяц
Качество образования в казахстанских вузах оценили представители Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" и министерство науки и высшего образования, передаёт BaigeNews.kz.
Оценку проводили по 19 критериям, основные из которых: уровень трудоустройства, медианная заработная плата, аккредитация образовательной программы, качество преподавателей и другие.
По сравнению с прошлыми годами средний процент трудоустройства стал выше на 1,8 процента и составил 79,5 процента. При анализе учитывались пенсионные отчисления выпускников за каждый месяц в течение года, начиная с августа 2021 года по июль 2022 года. Только 67,8 процента окончивших вузы молодых людей (38 725 человек) стабильно отчисляли пенсионные в период исследования.
Наибольший интерес вызывает критерий - первая зарплата выпускников. Медианный показатель окончивших обучение в 2021-м году составил 155 621 тенге, что превышает результат прошлогоднего рейтинга на 41 554 тенге.
Следующий критерий демонстрирует, насколько быстро трудоустраиваются выпускники после получения диплома. Средняя продолжительность поиска работы составила 97 дней.
Работодатели оказались удовлетворены актуальностью образовательных программ на 67,5 процента.
Выяснилось, что всего 11,4 процента выпускников после окончания бакалавриата переходят на следующую ступень образования (9287 магистрантов из 81 393 выпускников).
-
Trend news
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 12:46 1569
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1064
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 594
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3119
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 5587
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 33264
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 38989
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1356
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1162
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1146
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 991
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 808
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2072
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1468
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 106011
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 43221
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 61411
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1346
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 12786
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6746
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1542
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1896
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45885
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25073
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2100
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2191
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20071
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1794
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7685
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 46993
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16727
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3204
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5339
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2902
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4025
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5291
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8087
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3694
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46045
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3039
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3873
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9924
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69743
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13341
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6348
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15974
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19972
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5843
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3398
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37102
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3814
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4672
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48949
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9012
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13309
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5163
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56457
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4327
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22764
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11288
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5741
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4367
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6927
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5937
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4721
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4618
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7460
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 5082
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 39075
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23120
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11414
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8572
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5536
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31907
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47424
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5612
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20872
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 8338
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 13142
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 7555
-
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 18:22 293
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 14:57 285
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 650
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 861
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1458
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3198
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3237
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3236
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1617
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1535
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1695
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1456
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1589
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1971
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2645
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2430
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2941
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2809
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2710
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3776
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3650
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4016
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4490
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4433
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4654
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4518
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4661
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5324
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5437
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5586
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5713
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5360
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5843
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5548
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5661
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5650
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5809
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6124
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5829
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6047
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6190
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6201
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6391
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6867
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7152
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6955
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7378
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7028
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7062
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7078
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6933
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7372
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7661
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7297
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25645
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7752
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7480
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7489
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12667
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8309
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17182
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15166
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15218
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15949
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14665
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19231
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15826
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17357
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18472
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17910
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15402
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15919
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35148
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17020
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20089
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16017
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17215
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17791
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19286
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17213