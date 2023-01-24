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Выпускники "Болашака" вошли в список лучших учёных мира
В рейтинг "2% самых авторитетных учёных мира" (World's Top 2% Scientists) вошли три выпускника программы "Болашак", передаёт BaigeNews.kz.
Шорт-лист составили аналитики Стэнфордского университета, согласно последним данным научного издательства Elsevier, опубликованного 3 ноября 2022 года.
Исследователи ежегодно выпускают рейтинг лучших учёных мира на основе библиометрического исследования. Оно представляет собой две базы данных. В первом рейтинге представлены самые цитируемые учёные за всю карьеру, во втором – самые цитируемые учёные за последний год.
Номинанты отбирались по высоким показателям публикационной активности и цитируемости авторов в базе данных Scopus.
Академик НАН РК, доктор физико-математических наук, профессор Ратбай Мырзакулов вошёл состав обоих списков.
"Цитируемость работ говорит о высокой оценке результатов научной деятельности со стороны коллег. Мои научные труды в области астрофизики, гравитации, космологии и теории солитонов получили высокую цитируемость. Думаю, это послужит хорошим примером для молодых учёных", - отметил выпускник программы "Болашак" Ратбай Мырзакулов.
Также в рейтинге лучших учёных за 2021 год отметили двух болашаковцев – Нурлана Оразалина и Сарсенбека Монтаева.
Стипендиат программы "Болашак" Сарсенбек Монтаев разрабатывает новые технологии в производстве строительных материалов. Он прошёл научную стажировку в Японии по специальности "Нанотехнологии".
"Для меня вхождение в список самых лучших учёных мира даёт огромную возможность интегрироваться с мировым учёным сообществом и отличную мотивацию для дальнейшего совершенствования моего научного направления", - поделился Сарсенбек Монтаев.
Выпускник программы, учёный Нурлан Оразалин также вносит вклад в развитие казахстанской науки.
"Мне было очень удивительно и приятно узнать о включении в ТОП 2% самых цитируемых учёных мира. Это результат многолетней и системной работы. Темы моих научных публикаций корпоративное управление, устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность, актуальные проблемы бухгалтерского учёта и финансов. Отрадно, что учёные со всего мира цитируют мои научные публикации", - отметил Ассистент профессор бухгалтерского учета и финансов Университета КИМЭП, выпускник "Болашак" Нурлан Оразалин.
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