Выпускники алматинских школ не смогли сдать ЕНТ из-за сбоя в системе
Сегодня, 14:50
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Сегодня, 14:50Сегодня, 14:50
124Фото: gosslugba.kz
Сбой при сдаче ЕНТ произошел в Алматы. Тестирование перенесли на другой день, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.
"В связи с техническими неполадками на стороне партнеров UStudy сегодня, 19 июня, в городе Алматы ЕНТ переносится на другой день. Первый поток – на 23 июня, второй поток – на 30 июня", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, Национальный центр тестирования разместил информацию о пороговых баллах вузов для участия в конкурсе грантов.
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