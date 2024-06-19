Выпускники алматинских школ не смогли сдать ЕНТ из-за сбоя в системе

Сбой при сдаче ЕНТ произошел в Алматы. Тестирование перенесли на другой день, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.

"В связи с техническими неполадками на стороне партнеров UStudy сегодня, 19 июня, в городе Алматы ЕНТ переносится на другой день. Первый поток – на 23 июня, второй поток – на 30 июня", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, Национальный центр тестирования разместил информацию о пороговых баллах вузов для участия в конкурсе грантов.