Выпускникам "Болашака", возможно, разрешат работать вне Казахстана

Министерство науки и высшего образования РК планирует внести изменения в правила получения стипендии "Болашак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на проект постановления Правительства "Об утверждении Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определении направлений расходования международной стипендии "Болашак".

Обозначенные нововведения включают в себя мотивационное эссе, изменение списка специальностей и разрешение повторной сдачи тестов. Одним из первых изменений стало введение мотивационного эссе, в котором претенденты на "Болашак" объясняют причины подачи на стипендии.

"Мотивационное эссе, написанное в свободной форме, объёмом не более 500 слов, в котором кандидат обосновывает выбранный вуз и его преимущества в данной области, необходимость в получении стипендии и ожидаемые результаты полученных знаний по выбранному направлению и дальнейшее их применение на практике", — сообщается в проекте.

Кроме того, этим постановлением исключается необходимость подачи медицинской справки. Документ также вводит новое понятие "приоритетное направление" вместо перечня специальностей. Это, по информации разработчиков проекта, делается в целях более точного соответствия приоритетам государства в его социально-экономическом развитии, а также усиления фокуса на ключевых направлениях, которые являются наиболее актуальными для страны.

"Новый механизм выбора направлений будет утверждаться республиканской комиссией и рабочим органом на основе рекомендаций ЦГО. Это позволит концентрировать ресурсы на тех направлениях, которые имеют стратегическое значение для государства, таких как инженерные и технические науки, медицина, социальные науки, водные и земельные ресурсы и т.д." - подчеркивается в документе.

К степени магистра, доктора по профилю и доктора PhD, предлагается также добавить степень Split PhD.

"Split PhD — модель программы докторантуры, позволяющая осуществлять исследования на базе двух партнёрских вузов: в организации высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан и в зарубежном вузе-партнёре", — отражено в правилах.

В документе написано также, что предмагистерскую подготовку предлагается исключить. Это учебный процесс, который проходили стипендиаты в течение нескольких месяцев перед зачислением в университет. Однако подготовка теряет смысл при предоставлении документов, подтверждающих факт зачисления.

Главное изменение в программе "Болашак" предлагается в сфере трудоустройства – болашаковцам могут позволить работать за рубежом.

"В организациях, находящихся за пределами Республики Казахстан, акции (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат РК либо национальным компаниям, а также в международных и региональных организациях, членом которых является Республика Казахстан и которые имеют международные соглашения, ратифицированные РК", - подчеркивается в документе.

В числе международных организаций ― ООН, Программа развития ООН, ШОС, ОБСЕ.

"Практика показывает, что многие талантливые выпускники программы "Болашак" находят применение своим знаниям и навыкам, работая в международных и региональных организациях, таких как ООН, ПРООН, ОБСЕ, ШОС и других. Учитывая вклад этих специалистов в продвижение интересов Республики Казахстан на международной арене, целесообразно признать их трудовую деятельность в данных организациях как соответствующую требованиям обязательной отработки", — написано в документе.

Новые правила также допускают повторное участие претендента. Если комиссия не одобрит кандидата на получение стипендии, то он сможет подать документы снова в этом же году вместо ожидания следующего.

Проект постановления размещен на портале "Открытые НПА" и предоставлен для публичного обсуждения, которое продлится до 15 ноября 2024 года.