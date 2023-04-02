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Выпускника НИШ из Атырау пригласили в пять зарубежных вузов
Выпускника из Атырау пригласили на обучение в пять зарубежных вузов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальная школа.
Ученик 12-го класса Интеллектуальной школы города Атырау Аскар Альмухаметов получил приглашения от Columbia University из Лиги плюща, University of California Berkeley и Georgia Institute of Technology в США, Korean Advanced Institute Science and Technology в Корее, University of Toronto в Канаде. Все пять вузов входят в топ-50 лучших университетов мира.
"Я очень рад, что выбрал НИШ шесть лет назад. Выражаю огромную благодарность всем педагогам, куратору, в целом, коллективу школы, которые все эти годы поддерживали меня", - отметил Аскар.
Аскар является победителем международного конкурса Apple WWDC20 Swift Student Challenge, призёром республиканских и международных конкурсов IT-проектов. Он работал над мобильным приложением Qulynym, которое посвящено казахскоязычному медиаконтенту для детей дошкольного возраста.
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