Выпускника НИШ из Атырау пригласили в пять зарубежных вузов

Фото: НИШ

Выпускника из Атырау пригласили на обучение в пять зарубежных вузов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальная школа.

Ученик 12-го класса Интеллектуальной школы города Атырау Аскар Альмухаметов получил приглашения от Columbia University из Лиги плюща, University of California Berkeley и Georgia Institute of Technology в США, Korean Advanced Institute Science and Technology в Корее, University of Toronto в Канаде. Все пять вузов входят в топ-50 лучших университетов мира.

"Я очень рад, что выбрал НИШ шесть лет назад. Выражаю огромную благодарность всем педагогам, куратору, в целом, коллективу школы, которые все эти годы поддерживали меня", - отметил Аскар.

Аскар является победителем международного конкурса Apple WWDC20 Swift Student Challenge, призёром республиканских и международных конкурсов IT-проектов. Он работал над мобильным приложением Qulynym, которое посвящено казахскоязычному медиаконтенту для детей дошкольного возраста.