Выпускник школы из Алматинской области Санжар Куандыков набрал на ЕНТ максимальные 140 баллов, передает BaigeNews.kz.

Он обучается в средней школе "Толкын" Енбекшиказахского района, сообщает пресс-служба акимата региона.

Санжара поздравил аким области Марат Султангазиев.

"Этот успех – результат упорного труда, стремления к знаниям и качественного образования. Достижение Санжара – яркий пример того, как поддержка учителей и родителей в сочетании с системной подготовкой приводят к высоким результатам. Искренне поздравляем Санжара Куандыкова с этим выдающимся достижением! Верим, что удача будет сопутствовать ему и в дальнейшей учёбе, а в будущем он внесёт весомый вклад в развитие страны", – отметил аким.