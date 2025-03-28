  • 28 Марта, 04:41
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Выпускник сельской школы набрал на ЕНТ максимальные 140 баллов

Его поздравил с таким результатом аким региона.

Сегодня, 04:11
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акимат Алматинской области Сегодня, 04:11
Сегодня, 04:11
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Фото: акимат Алматинской области

Выпускник школы из Алматинской области Санжар Куандыков набрал на ЕНТ максимальные 140 баллов, передает BaigeNews.kz.

Он обучается в средней школе "Толкын" Енбекшиказахского района, сообщает пресс-служба акимата региона.

Санжара поздравил аким области Марат Султангазиев.

"Этот успех – результат упорного труда, стремления к знаниям и качественного образования. Достижение Санжара – яркий пример того, как поддержка учителей и родителей в сочетании с системной подготовкой приводят к высоким результатам. Искренне поздравляем Санжара Куандыкова с этим выдающимся достижением! Верим, что удача будет сопутствовать ему и в дальнейшей учёбе, а в будущем он внесёт весомый вклад в развитие страны", – отметил аким.

Коллектив школы "Толкын" и родители выпускника также выразили радость по поводу его успеха, пожелав новых достижений.

Сообщалось, что за три недели мартовское ЕНТ прошли около 88 тысяч абитуриентов. Пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Результаты 121 человека были аннулированы.

 

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