Выпускник сельской школы набрал на ЕНТ максимальные 140 баллов
Его поздравил с таким результатом аким региона.
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Выпускник школы из Алматинской области Санжар Куандыков набрал на ЕНТ максимальные 140 баллов, передает BaigeNews.kz.
Он обучается в средней школе "Толкын" Енбекшиказахского района, сообщает пресс-служба акимата региона.
Санжара поздравил аким области Марат Султангазиев.
"Этот успех – результат упорного труда, стремления к знаниям и качественного образования. Достижение Санжара – яркий пример того, как поддержка учителей и родителей в сочетании с системной подготовкой приводят к высоким результатам. Искренне поздравляем Санжара Куандыкова с этим выдающимся достижением! Верим, что удача будет сопутствовать ему и в дальнейшей учёбе, а в будущем он внесёт весомый вклад в развитие страны", – отметил аким.
Коллектив школы "Толкын" и родители выпускника также выразили радость по поводу его успеха, пожелав новых достижений.
Сообщалось, что за три недели мартовское ЕНТ прошли около 88 тысяч абитуриентов. Пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Результаты 121 человека были аннулированы.