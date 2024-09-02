Выпускник Манчестерского университета стал замакима Усть-Каменогорска

Назначен заместитель акима Усть-Каменогорска по вопросам экономики. Им стал Нурсултан Маратов, передаёт BaigeNews.kz.

"Нурсултан Шаттыкович - молодой профессионал, который уже имеет за плечами успешный опыт практической работы. Имеет дипломы Манчестерского университета Великобритании, Лейденского университета Нидерландов, Финансовой академии Минфина РК и дипломатической академии МИД РФ. На своём трудовом пути занимал должность атташе МИДа по реализации инвестиционных проектов, работал в нашем посольстве в Москве", - сообщил в Instagram аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.