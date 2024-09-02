Выпускник Манчестерского университета стал замакима Усть-Каменогорска
Сегодня, 20:06
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Сегодня, 20:06Сегодня, 20:06
143Фото: instagram.com/zhaksylyk_omar
Назначен заместитель акима Усть-Каменогорска по вопросам экономики. Им стал Нурсултан Маратов, передаёт BaigeNews.kz.
"Нурсултан Шаттыкович - молодой профессионал, который уже имеет за плечами успешный опыт практической работы. Имеет дипломы Манчестерского университета Великобритании, Лейденского университета Нидерландов, Финансовой академии Минфина РК и дипломатической академии МИД РФ. На своём трудовом пути занимал должность атташе МИДа по реализации инвестиционных проектов, работал в нашем посольстве в Москве", - сообщил в Instagram аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.
Маратов будет курировать вопросы формирования и распределения бюджета, достижения экономического роста.
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