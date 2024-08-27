  • 27 Августа, 13:46
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Домбра прозвучала на самой высокой вершине Европы

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Домбра прозвучала на самой высокой вершине Европы Сегодня, 12:16
Сегодня, 12:16
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Руководитель организационного отдела Службы международного сотрудничества и творческой деятельности Казахского национального университета искусств Алибек Кайырбек покорил самую высокую вершину Европы - гору Эльбрус - и исполнил там кюй "Адай" на домбре, передаёт BaigeNews.

Восхождение заняло у казахстанского музыканта около недели. Готовился он к этому событию на протяжении полугода.

Алибек Кайырбек - лауреат республиканских и международных конкурсов. После 9 класса поступил в музыкальный колледж при национальном университете искусства города Астаны на отделении домбры. Далее поступил в КАЗНУИ "Шабыт".

С 2013 года и по настоящее время активно участвует в концертных и гастрольных поездках.

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