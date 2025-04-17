Выпуск без праздника? Школьникам Астаны якобы запретили вальс, ленты и фотосессии
Скандал в школах Астаны: выпускникам якобы запретили праздновать последний звонок, в управлении образования отреагировали.
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В социальных сетях и родительских чатах распространяется информация о запретах, наложенных на школьников выпускных классов в столице. Учащиеся нескольких учебных заведений заявили, что им запретили отмечать последний звонок в привычном формате — без лент, без вальса и даже без фотографий, передаёт BaigeNews.kz.
В частности, одиннадцатиклассники школы-лицея №64 сообщили, что им не разрешили надевать ленты выпускников и танцевать школьный вальс. По их словам, администрация не объяснила причины, и решение не обсуждалось ни с детьми, ни с родителями. Последний звонок, по данным учеников, ограничится классным часом, после которого их просто отпустят домой.
Позже появились сообщения и от учеников школы-лицея №70. Там, якобы, запретили не только носить ленты и устраивать фотосессии, но и вообще фотографироваться на память. А в родительских чатах обсуждают информацию о якобы жестких санкциях в адрес тех школ, где ученики будут замечены в праздничной одежде или во время несанкционированных гуляний.
В похожей ситуации, судя по переписке в чатах, оказались выпускники школы №54 — им также якобы поступили уведомления о запрете снимать фото и видео во время последнего звонка.
Многие родители и школьники недоумевают: неужели празднование окончания школы теперь под запретом?
Что говорят в управлении образования?
Редакция обратилась за официальным комментарием в пресс-службу управления образования Астаны. Там опровергли информацию о запретах, заявив, что она не соответствует действительности:
"Это ложная информация. Никаких официальных распоряжений о запрете лент, фото- и видеосъемки, а также других праздничных элементов не было", — сообщили в ведомстве.
Таким образом, по официальной версии, выпускники по-прежнему могут провести праздник по всем традициям — с вальсом, фотосессией и лентами, если сами школы не вводят дополнительных внутренних ограничений.
Ранее в мажилисе раскритиковали охрану школ.
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