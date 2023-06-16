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Выпущенные за годы независимости научные проекты не оправдали затрат - Кунсулу Закарья Сегодня, 17:23
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Сегодня, 17:23
277

Выпущенные за годы независимости научные проекты не оправдали затрат - Кунсулу Закарья

Академия наук при президенте Казахстана провела полномасштабный анализ научных проектов, выпущенных за годы независимости. По результатам исследований выяснилось, что вложенные финансовые средства не оправдались, передает BaigeNews.kz. Об этом президент Академии Кунсулу Закарья сообщила на рабочей сессии участников Национального курултая.

"В настоящее время разрабатывается закон о науке и технологической политике, и нам необходимо перевести полностью науку в новое русло, которое придаст новый импульс ее развитию, следовательно и экономике страны. Необходимо сейчас форсированно рассматривать этот вопрос, но проблема всегда в начале пути. Начало пути – экспертиза научных проектов, поэтому экспертную часть и экспертную работу необходимо пересмотреть. Эту работу необходимо передать Национальной академии наук. Для того, чтобы произошел процесс глубокой сепарации, глубокого анализа всех научных процессов, главное, чтобы на финансирование направлялись проекты и научные программы, которые реально принесут пользу нашему народу и нашей экономике",-пояснила Закарья.

Цифры, озвученные президентом Академии наук неутешительны: за годы независимости более 90% научных проектов не оправдали средства, направленные на их реализацию.

"Мы провели анализ более 45 тысяч научных проектов, а в области биологической безопасности мы просмотрели более 500 научных проектов, из которых дублирование составляло 37%, а к конечному итоговому завершению, то есть внедрению в производство только 8. То есть коэффициент полезного действия очень низкий. Это говорит о том, что на начальных этапах экспертизы процесс шел неверно, с большими ошибками, грубейшими нарушениями. Этот вопрос необходимо в срочном порядке пересматривать, закладывать новые направления в научно-технологической политике", - отметила она.

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Журналист
Сегодня, 17:23
277
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