Выплаты ветеранам ВОВ планируют увеличить до 5 млн тенге в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в следующем году в городе планируют увеличить единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны с двух до пяти миллионов тенге, а труженикам тыла - с 50 до 100 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Изменения обсуждались на встрече с представителями Совета ветеранов.

В Алматы сейчас проживают 31 участник и восемь инвалидов ВОВ.