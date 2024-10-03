Выплаты ветеранам ВОВ планируют увеличить до 5 млн тенге в Алматы
Сегодня, 17:31
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Сегодня, 17:31Сегодня, 17:31
77Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в следующем году в городе планируют увеличить единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны с двух до пяти миллионов тенге, а труженикам тыла - с 50 до 100 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Изменения обсуждались на встрече с представителями Совета ветеранов.
В Алматы сейчас проживают 31 участник и восемь инвалидов ВОВ.
"У нас есть возможность увеличить единовременные выплаты ветеранам ВОВ до пяти миллионов тенге, выплаты труженикам тыла мы доведем до 100 тысяч тенге, то есть увеличим в два раза. На основании вашей просьбы мы внесём такое предложение в маслихат при формировании бюджета на следующий год", - сказал Ерболат Досаев.
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