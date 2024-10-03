  • 3 Октября, 17:52
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Выплаты ветеранам ВОВ планируют увеличить до 5 млн тенге в Алматы

Сегодня, 17:31
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:31
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Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в следующем году в городе планируют увеличить единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны с двух до пяти миллионов тенге, а труженикам тыла - с 50 до 100 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz

Изменения обсуждались на встрече с представителями Совета ветеранов.

В Алматы сейчас проживают 31 участник и восемь инвалидов ВОВ. 

"У нас есть возможность увеличить единовременные выплаты ветеранам ВОВ до пяти миллионов тенге, выплаты труженикам тыла мы доведем до 100 тысяч тенге, то есть увеличим в два раза. На основании вашей просьбы мы внесём такое предложение в маслихат при формировании бюджета на следующий год", - сказал Ерболат Досаев.

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