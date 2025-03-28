Выплаты по беременности и родам изменятся в Казахстане
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) внесло поправки.
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В Казахстане вступили в силу изменения, касающиеся назначения социальных выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) внесло поправки, направленные на более эффективное использование средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС).
Теперь социальная выплата по беременности и родам будет рассчитываться на основе среднемесячного дохода, не превышающего 7 минимальных заработных плат (МЗП) за один месяц, что в 2025 году составляет 595 000 тенге. Важно, что эта цифра будет одинаковой независимо от числа плательщиков социальных взносов.
Кроме того, теперь в расчет социальных выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет не будут включаться социальные отчисления, уплаченные после наступления социального риска.
Эти изменения направлены на улучшение целевого использования активов ГФСС и минимизацию случаев мошенничества при назначении социальных выплат, что обеспечит более прозрачную и эффективную систему социальной защиты.
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