В Казахстане вступили в силу изменения, касающиеся назначения социальных выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) внесло поправки, направленные на более эффективное использование средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Теперь социальная выплата по беременности и родам будет рассчитываться на основе среднемесячного дохода, не превышающего 7 минимальных заработных плат (МЗП) за один месяц, что в 2025 году составляет 595 000 тенге. Важно, что эта цифра будет одинаковой независимо от числа плательщиков социальных взносов.

Кроме того, теперь в расчет социальных выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет не будут включаться социальные отчисления, уплаченные после наступления социального риска.

Эти изменения направлены на улучшение целевого использования активов ГФСС и минимизацию случаев мошенничества при назначении социальных выплат, что обеспечит более прозрачную и эффективную систему социальной защиты.